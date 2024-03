Scarnafigi, presentato il nuovo Piano di Protezione Civile, strumento fondamentale per la salvaguardia dei cittadini

Presentato alla popolazione di Scarnafigi il nuovo Piano comunale di Protezione civile.

Durante la serata, tenutasi al cinema-teatro Lux gremito di persone, Silvio Bossolasco presidente della Protezione civile scarnafigese ha illustrato il nuovo Piano comunale alla presenza del sindaco Riccardo Ghigo, degli amministratori comunali e della madrina Giuliana Sacco.

Sono stati presentati i luoghi che fungono da centri di raccolta della popolazione, sia all’aperto che al chiuso, dove ci si deve recare in caso di calamità tra le quali le alluvioni e i terremoti: piazze, scuole, palestre e anche alcuni cascinali, altre alla tenuta ‘Fornaca’ e l’azienda Ambiente Servizi sulla strada per Saluzzo che ha messo a disposizione i suoi locali per ospitare la popolazione in caso di calamità.

La sede della protezione civile di Scarnafigi si trova nei locali sopra la palestra comunale in via Roma.

“Il nuovo Piano di Protezione Civile – afferma il sindaco Riccardo Ghigo - è un documento di grande importanza per la nostra comunità. Si tratta di uno strumento fondamentale per la salvaguardia dei cittadini in caso di disastri o allarmi. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua redazione.

È il frutto di un lavoro di squadra durato diversi mesi. Abbiamo voluto – conclude Ghigo - realizzare un piano completo e aggiornato, che tenga conto dei rischi presenti sul nostro territorio e che fornisca indicazioni chiare e precise ai cittadini su come comportarsi in caso di emergenza”.