Ceva, pomeriggio di condivisione per l’inaugurazione degli alloggi di autonomia

Il Servizio Socio-assistenziale dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida ricorda che venerdì 24 aprile alle ore 15, presso i locali della bocciofila di Ceva, in via Pio Bocca 10, si terrà l’evento di inaugurazione degli alloggi di autonomia.

I due appartamenti, ristrutturati e resi accessibili grazie al progetto PNRR 1.2 - M5C2, possono ospitare fino a 6/7 persona con disabilità.

Gli alloggi sono ubicati in una zona centrale di Ceva, vicini a servizi e attività (bocciofila, Polizia Municipale, scuole, cinema e oratorio) e saranno luogo per sperimentare autonomia abitativa e lavorativa, accompagnati da personale sociale dedicato per l'acquisizione di sempre maggiori autonomie. Sono stati allestiti con stanze singole, dispositivi di domotica, postazioni pc e ampio terrazzo arredato.

La struttura permette ai beneficiari di godere di autonomia abitativa, base imprescindibile garantire l’autodeterminazione nelle scelte di vita.

Il pomeriggio inaugurale sarà l’occasione per conoscere l’importante progetto di coesione e inclusione sociale, sia per trascorrere alcune ore in compagnia. In tale contesto il Servizio Socio-assistenziale illustrerà i progetti attivi, sarà inoltre possibile fare merenda nello spazio esterno adiacente alla bocciofila stessa e mettersi in gioco con alcune attività sportive, quali bocce, ping pong e cornhole.

Sarà presente anche Ludobus per i più piccoli. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.