Cherasco, tornano i Walking Tour tra storia, arte e scorci della città stellata

Dopo il successo e l’apprezzamento degli anni scorsi, anche quest’anno sono riproposti i Walking Tour: le passeggiate guidate che invitano a scoprire Cherasco attraverso lo sguardo della storia, dell'arte, dei suoi monumenti, dei suoi scorci e delle sue atmosfere.

Il primo appuntamento della stagione 2026 è fissato per domenica 26 aprile con un tour intitolato “Cherasco, città stellata: un itinerario senza tempo”.

Questa prima visita guidata si configura come un vero e proprio viaggio alle origini della città, partendo dalla sua caratteristica più distintiva: l’impianto urbano a pianta stellata. Il percorso condurrà i visitatori attraverso il cuore del centro storico, permettendo di ammirare da vicino quegli archi scenografici e quelle vie porticate che hanno mantenuto intatto il loro fascino nei secoli. Non si tratterà di una semplice camminata, ma di un’immersione nelle architetture simbolo che raccontano il prestigio e l'identità autentica di Cherasco, offrendo chiavi di lettura inedite anche su palazzi e monumenti che spesso si osservano solo distrattamente.

L'iniziativa, pensata sia per i turisti che per i residenti desiderosi di riscoprire il proprio patrimonio, punta a valorizzare l'armonia tra lo spazio pubblico e le dimore storiche, spiegando come la geometria perfetta della città abbia influenzato la vita e lo sviluppo della comunità cheraschese.



