Alba, al Teatro Moretta il film documentario “Venire al mondo. Le levatrici del’ 900”

Venerdì 5 aprile al Teatro Moretta di Corso Langhe n.106 Alba alle ore 21 verrà proiettato il film documentario “Venire al mondo. Le levatrici del’ 900” che include l’intervista all’Ostetrica Carla Giordano.

Nel racconto in forma filmica del regista Remo Schellino, dove la memoria di cinque levatrici del Novecento rivive in lunghi dialoghi , l’ intervista poco tempo prima dell’improvvisa morte nel 2019 all’Ostetrica di Alba, dove racconta della sua giovinezza, i suoi studi, la sua vita famigliare e il suo lavoro.

Dopo la laurea in Ostetricia all’Università di Modena la sua scelta di lasciare l’Emilia e venire a fine anni 50 in Piemonte a Torino come ostetrica interna all’Ospedale Sant’ Anna. Dopo il matrimonio si sposta in provincia di Cuneo, prima alla Casa di Cura di Alba alle spalle della Cattedrale di Alba, successivamente all’Ospedale Santo Spirito di