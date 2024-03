All'ospedale di Cuneo il punto informativo sulla Shaken Baby Syndrome

Domenica 7 aprile, dalle 10 alle 12, nell'atrio dell'ospedale Santa Croce di Cuneo in via Michele Coppino 26 sarà allestito un punto informativo dedicato alla prima giornata della shaken baby syndrome.

L'infopoint sarà gestito dal personale dell'Area Materno Infantile dell'AO S. Croce e Carle, in collaborazione con il personale della Pediatria di Mondovì e Savigliano e dell'associazione ABIO sezione di Cuneo.



La sindrome del bambino scosso (Shaken Baby Syndrome) è una grave forma di trauma cerebrale che può avvenire se si scuote violentemente un lattante come reazione al suo pianto inconsolabile.



Tale sindrome avviene nei primi mesi di vita in quanto grandezza e peso della testa sono molto superiori alla capacità muscolare del corpo di sorreggerla, scuotendo il lattante il suo delicato cervello si muove avanti e indietro all’interno del cranio,causando lesioni e sanguinamento. La sindrome da scuotimento provoca danni cerebrali gravissimi e, in un caso su quattro, il coma o la morte.