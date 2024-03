Pasqua con la neve ad Artesina in attesa del Giganturra

Le festività pasquali, ad Artesina, saranno all'insegna della neve, del relax e del divertimento. Impianti e collegamenti tutti aperti, a disposizione di tutti coloro che desiderano vivere ore con sci o tavola da snowboard ai piedi. E a Pasqua, come ogni domenica, appuntamento con la “Piazza in Musica”, allietata dai balli di Pinky, il coniglio rosa di Artesina, pronto a scatenarsi nella "Baby Dance" con i più piccini.

Intanto scatta il conto alla rovescia per il Giganturra, programmato per sabato 6 aprile. Torna, più goliardica che mai, la competizione in stile vintage aperta a tutti. In un'atmosfera assolutamente festosa, con dj set, intrattenimento e ottima cucina, i partecipanti si sfideranno in un gigante lungo le piste della Turra, dove a farla da padrone non sarà solo il cronometro, ma stile, abbigliamento e attrezzatura degli anni 70 e 80 utilizzata dai concorrenti saranno determinanti per decretare i vincitori nelle varie categorie in gara.

Oltre ai premi gara verrà sorteggiato uno stagionale Mondole Ski valido per l'inverno 2024/2025, un paio di sci offerti dalla ditta Siccardi Sport e un week end in hotel. Inoltre attrezzatura e altre sorprese costituiranno il ricco montepremi della giornata. La quota di iscrizione sarà di euro 25 e comprenderà partecipazione alla gara più buffet. Mentre per chi non fosse in possesso dello skipass il prezzo totale sarà di euro 60.

Intanto la stazione di Artesina rende noto l'ampliamento della stagione invernale sino a domenica 14 aprile.