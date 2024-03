Presentato dalla Camera di Commercio di Cuneo il progetto attrattività:

Il tema dell’attrazione investimenti, in un contesto nazionale caratterizzato da anni di consumi interni e investimenti stagnanti è assolutamente vitale per il nostro Paese.

Nella nostra Regione è stato istituito il Team Attrazione, un gruppo di lavoro interdirezionale che ha coinvolto Ceipiemonte, Finpiemonte e Agenzia Piemonte Lavoro ponendosi come interlocutore unico nei confronti dei nuovi potenziali investitori.

La nuova edizione del rapporto “European Cities and Regions of the Future 2024” del Financial Times ha posizionato il Piemonte al 6° posto nella classifica delle regioni europee di grandi dimensioni per la sua strategia di attrazione degli investimenti esteri. La nostra regione si colloca al 3° posto in Italia per il numero di aziende estere presenti sul territorio, con più di 4.000 unità locali che generano un valore aggiunto di 12 miliardi di euro (18% del totale regionale) e un fatturato di 46 miliardi di euro (20%) contribuendo a circa l’8% dell’occupazione, con un totale superiore ai 150.000 addetti.

Anche le Camere di Commercio giocano un ruolo chiave nella strategia regionale di attrazione investimenti grazie al Progetto Attrattività avviato nel 2023 che vede Ceipiemonte quale ente attuatore grazie alla creazione di una squadra dedicata composta da giovani risorse, all’investimento nel market intelligence e all’attivazione di nuovi canali di intercettazione degli investitori, a partire dalla firma di accordi con rinomati attori internazionali.

L’appuntamento di ieri è stata occasione per conoscere gli obiettivi strategici del progetto direttamente dalla voce di Stefano Nigro, Direttore Generale di Ceipiemonte, che ne ha presentato le linee guida proponendo una panoramica delle prime offerte e opportunità di investimento per il territorio della provincia di Cuneo.

È stata una occasione proficua di incontro, interazione e scambio grazie alla quale le Associazioni datoriali hanno conosciuto il progetto e il team che ne tiene le fila e potranno interagire con la Camera di commercio di Cuneo e Ceipiemonte per contribuire ad implementare la mappatura delle offerte presenti sul territorio e far crescere il quadro delle opportunità di investimento nella nostra provincia.