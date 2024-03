Intorno alle 5 di questa notte in via Cuneo a Saluzzo un'auto è uscita di strada, a bordo vi era solo il conducente, che non sarebbe rimasto ferito gravemente. Affidato alle cure dell'emergenza sanitaria del 118, è poi stato trasportato all'ospedale per i dovuti accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo per la messa in sicurezza della vettura.