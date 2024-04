Ceva al voto, il candidato sindaco Mottinelli svela i primi componenti della sua lista

La lista “Ceva in Comune – Mottinelli Sindaco” presenterà ogni settimana tre candidati al Consiglio Comunale in modo che la cittadinanza abbia tempo di conoscere ed informarsi sulla composizione della lista nelle settimane che precederanno il voto.

Ecco i primi tre nomi della squadra a sostegno della candidatura di Fabio Mottinelli.

Alessandro Favole, geometra di 50 anni, nato e cresciuto a Ceva, è responsabile del sito estrattivo della Fassa Bortolo ed abita nel Centro Storico. Volontario dell’Associazione “Ceva nella Storia” ed “eco-volontario” con all’attivo diverse iniziative per contrastare il degrado urbano. “Il mio impegno sarà per ridare il giusto valore alla nostra Città”.

Paola Giuria, 56 anni, nata a Ceva dove vive e lavora. Titolare di laboratorio odontotecnico, rappresenta la propria categoria in Confartigianato ed è vicepresidente provinciale degli odontotecnici. “Ho deciso di entrare a far parte di questo gruppo perché ho visto in Fabio Mottinelli perseveranza, preparazione e amore per la nostra Città. Mi impegno, con un contributo fattivo e di idee, soprattutto tramite l’ascolto dei cittadini, alla rinascita di Ceva".

Andrea Accamo, 46 anni, laureato in giurisprudenza. Per anni è stato, oltre che avvocato, imprenditore immobiliare all’estero. Da alcuni anni è rientrato a Ceva dove vive con la famiglia, al Villarello, e svolge la propria professione presso il Foro di Cuneo. “Vorrei mettere al servizio della collettività la mia esperienza professionale maturata nel corso degli anni.”