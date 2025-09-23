Arriva “Diversimili” nel Monregalese: la Festa dei Popoli diventa una rassegna

Sta per tornare la Festa dei Popoli, il tradizionale appuntamento che da anni promuove incontro, dialogo e amicizia tra persone diverse, a Mondovì. Quest’anno, però, l’iniziativa fa un passo in più: grazie al contributo della Fondazione CRC, la giornata di Festa (che si terrà domenica 19 ottobre sotto un'ala del mercato di Breo) sarà soltanto una tappa di un percorso più ampio, una rassegna che porta un nome che dice molto: “Diversimili”. Che cosa significa? L’identità non definisce chi siamo: siamo fatti di somiglianze e differenze, nessuno è identico a nessuno, ma neppure completamente diverso. E imparare a vivere in questo intreccio rende la convivenza una ricchezza. In tempi segnati da conflitti e divisioni (non si può dimenticare cosa accade a Gaza), la pretesa di un’unica identità contrapposta alle altre porta a muri, guerre e genocidi. La parola Diversimili è il codice per “craccare” questo sistema basato sull'odio, ripensare il nostro modo di vedere gli altri e noi stessi, e aprire la strada a un futuro di pace. Ma in pratica, cosa succederà dal 27 settembre al 12 dicembre a Mondovì e Villanova? Il programma intreccia laboratori per bambini, lezioni gratuite di danza e teatro, momenti di riflessione e impegno civile, convivialità e feste in piazza.

SI INIZIA SABATO 27 SETTEMBRE, IN CUCINA CON I BAMBINI E MARTEDÌ 30 CON LE DANZE OCCITANE

Si comincia sabato 27 settembre all’oratorio dell’Altipiano con “Una tavola di tutti i colori - ricette per stare bene insieme” dalle 15 alle 17: un laboratorio ludico e creativo gratuito aperto ai bambini dai 6 ai 10 anni insieme ai loro genitori. Uno spazio per giocare scoprire e conoscere cose nuove. Martedì 30 settembre, nello stesso oratorio, spazio alla musica e al movimento con “Balliamo?”, lezione gratuita di danze occitane alle 20,30, con gli “Artusìn”.

Venerdì 3 ottobre alle 18 a Breo, organizzata da “Migrantes” si terrà la commemorazione delle vittime della migrazione in occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, mentre il giorno successivo, sabato 4 ottobre, il laboratorio “Una tavola di tutti i colori” all’oratorio di Mondovì Piazza. Domenica 5 ottobre la rassegna si sposterà in piazza San Lorenzo a Villanova Mondovì per la “Festa dell’Incontro”, organizzata da “Migrantes” in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, dalle 16 alle 19. Venerdì 10 ottobre alle 20,30 in Sala "Scimè" lezione gratuita di teatro espressione corporea dal titolo “Giochiamo?”. Sabato 11 ottobre sarà particolarmente ricco: al pomeriggio, alle 14.30 al Caffè Sociale, si terrà il laboratorio per adulti “Più piatti volanti!” dedicato alla creazione di detersivi sostenibili, mentre dalle 15 alle 17 i bambini saranno protagonisti all’oratorio di Carassone con “Una tavola di tutti i colori”. Venerdì 17 ottobre, alle 18 al Caffè Sociale, canto e espressione vocale con il laboratorio “Cantiamo?”, a cura di Nitza Rizo e Cattleya.

PRANZO E MUSICA DOMENICA 19 OTTOBRE SOTTO UN'ALA MERCATALE A BREO

Domenica 19 ottobre piazza Ellero accoglierà l'evento clou: la “Festa dei Popoli” vera e propria, con pranzo etnico a partire dalle ore 12. Al pomeriggio musica e “restituzione” dei laboratori di danza, teatro, ecc. Gli appuntamenti proseguiranno poi al Caffè Sociale con un ciclo “Philosophy for Community”: il 24 ottobre alle 18, il 28 novembre alle 17 con presentazione di libri, e poi ancora il 12 dicembre alle 18. Ad ogni incontro seguirà aperitivo.

La rassegna Diversimili e la Festa dei Popoli sono organizzate da MondoQui, con il patrocinio del Comune di Mondovì e il contributo di Fondazione CRC in collaborazione con: Coop. Caracol, Caffè Sociale – Coop. Franco Centro, CPIA “Gino Strada”, Migrantes, Sgasà - Piatti Volanti, Coro Cattleya, Coop. Valdocco, Animazione e Territorio, Coop. Proteo, Sistema Accoglienza e Integrazione, No-Signal, con il supporto di Caritas Mondovì.

