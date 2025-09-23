Bra, visita del governatore Mauro Imbrenda alla II circoscrizione del Distretto Lions 108Ia3

Condivisione, gruppo e amicizia sono stati gli elementi principali che venerdì 12 settembre hanno caratterizzato la visita del governatore del Distretto Lions 108Ia3, Mauro Imbrenda, alla II circoscrizione distrettuale.

L’incontro si è svolto al Ristorante La Porta delle Langhe di Cherasco alla presenza di numerosi soci e officer, appartenenti a molti dei 22 Lions Club che compongono la circoscrizione. Per la cronaca, ha partecipato all’appuntamento anche il Leo Club Bra.

A fare gli onori di casa la presidente del Lions Club Bra del Roero, Lorella Alessandria Rolfo, e le socie del sodalizio, che hanno accolto il governatore Mauro Imbrenda e le alte cariche lionistiche, tra cui il secondo vice governatore, Valerio Airaudo e il presidente di circoscrizione, Antonio Francesco Morone.

La visita del governatore è sempre un momento importante per i Lions Club, perché rappresenta l’occasione per condividere progetti e sentimenti, motivando e ispirando i sodali in service verso le comunità, nel rispetto delle regole e delle finalità dell’associazione.

Durante la serata il Governatore ha illustrato anche i simboli che ha adottato per l’anno sociale 2025-2026. A partire dal logo, che rappresenta una goccia, simbolo del nutrimento, ma anche di verità e di amore per la vita.

Il suo è stato un discorso concreto ed appassionato, senza dimenticare la Fondazione Lions Club International e le problematiche delle realtà locali. Un discorso da cui è trasudato appieno il suo motto riportato sul guidoncino «Amor Omnia Vincit» (l’amore trionfa su tutto).