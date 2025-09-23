Mondovì, al via il corso di formazione per diventare volontari della Croce Rossa

Venerdì 10 ottobre alle 20.30, presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Mondovì, in via Croce Rossa 4, si terrà una serata informativa aperta dedicata a chi desidera conoscere le modalità di adesione al nuovo corso di formazione per diventare volontari della Croce Rossa Italiana.

Durante la serata saranno illustrati programma, modalità di partecipazione e requisiti. Il corso di ingresso, tenuto da formatori qualificati, avrà una durata di circa un mese, con 20 ore di lezione distribuite su due incontri settimanali. Al termine del corso, previsto per fine novembre, i partecipanti sosterranno un esame finale che consentirà loro di essere abilitati a svolgere servizi di pubblica utilità, tra cui attività di centralino, trasporto di infermi e dializzati, assistenza durante manifestazioni pubbliche e supporto alle attività socio-assistenziali.

A partire da gennaio, chi desidera proseguire il proprio percorso di formazione potrà partecipare a un secondo corso, finalizzato alla preparazione per servizi più impegnativi, come quelli in emergenza 118.

Per informazioni: 0174 552255 – mondovi@cri.it