Donare vita, condividere valori: l’AVIS Madonna del Pilone di Cavallermaggiore si riunisce al pranzo sociale

Si è svolta domenica 21 settembre l’annuale Festa Sociale dell’Avis Madonna del Pilone, che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone, tra cui – in veste di rappresentanti istituzionali – Davide Sannazzaro, Sindaco di Cavallermaggiore, Claudio Bogetti, Sindaco di Cherasco, l’Assessore Stefania Allasia, Raimondo Testa, Consigliere Comunale di Bra, Armando Verrua, presidente dell’Avis di Bra, Maria Assunta Orlotti, Presidente dell’Avis di Cavallermaggiore insieme alla storica consigliera Marcellina Prato e Don Bernardo Petrini, neo Parroco di Madonna del Pilone.

L’appuntamento, come ogni anno, si è diviso in due momenti principali: la Santa Messa celebrata da Don Chiaramello, tenutasi alle 11 presso il Santuario di Cussanio ed il tradizionale Pranzo Sociale, organizzato presso il ristorante “Giardino dei Tigli”.

La Festa Sociale è stata un’occasione per soci e volontari per riunirsi, riflettere sull’importanza di appartenere a una comunità, sul valore del dono del sangue ed in particolare del donare con regolarità e celebrare l’ingresso nella Sezione di nuovi giovani donatori sempre più entusiasti; la numerosa partecipazione di giovani al pranzo ne è infatti la conferma.

Claudio Testa, presidente dell’associazione, ha colto l’occasione per ringraziare donatori e donatrici che ogni anno danno il loro contributo in modo gratuito eanonimo, ricordato ai presenti il vero motivo che ci unisce: il dono del sangue.

In conclusione, ha affidato a tutti, donatori, ex donatori, amici e sostenitori, un semplice compito: “provate a convincere un amico a donare. Scoprirete quanta gioia si prova quando vi ringrazierà dopo averlo fatto, perché anche lui capirà quanto è importante questo gesto”.