Peste suina: 12 nuovi casi. Primo a Castelnuovo Belbo, salgono a due a Calamandrana,

Dodici nuovi casi di peste suina africana sono stati accertati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta tra Piemonte e Liguria.

Le positività complessivamente accertate sono ora 1.403, di cui 754 in Liguria e 649 in Piemonte.

Gli ultimi sei casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova: uno a Bargagli (dieci), quattro a Genova (centoventidue), uno a Santo Stefano d’Aveto (sette).

I sei casi piemontesi sono, stati, invece, registrati due in provincia di Alessandria, uno a Capriata d’Orba (quattro), uno a Gremiasco (cinque), quattro in provincia di Asti, uno a Bruno (primo caso), due a Calamandrana (tre), uno a Castelnuovo Belbo (primo caso). Con i casi di Bruno e Castelnuovo Belbo salgono a 146 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana. (Red-Lab/Labitalia)