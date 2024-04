Prevenzione delle truffe: i carabinieri incontrano gli anziani del territorio albese

Lunedì 8 aprile alle 17.30 il Colonnello Giuseppe Carubia, Comandante provinciale dei Carabinieri di Cuneo e il Capitano Giuseppe Santoro, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alba, saranno protagonisti, nell’Auditorium della Fondazione Ferrero di Alba (strada di mezzo, 44), di un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani.

Sono purtroppo sempre più frequenti le storie di raggiri ai danni degli anziani. Sono storie inevitabilmente tristi, fatte di inganno e imbrogli contro persone potenzialmente fragili e sole.

Obiettivo della conversazione sarà favorire in modo diffuso e capillare l'informazione sulle situazioni potenzialmente più a rischio, sulle tecniche di raggiro e sui vari tipi di truffe, per rendere le persone sempre più consapevoli del rischio e metterle quindi in grado di evitarlo o sventarlo in modo efficace.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Ferrero e sul canale di streaming del sito www.fondazioneferrero.it.

L’ingresso alla conferenza è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni 0173 295259 – info@fondazioneferrero.it