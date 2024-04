Sampeyre, giovedì 4 aprile si apre la stagione di pesca

Si apre giovedì 4 aprile la stagione di pesca 2024 nella riserva che va dal lago di Sampeyre sino alla diga del lago di Pontechianale, ricomprendendo tutto il tratto del torrente Varaita.



La riserva è gestita dalla Società pescatori valle Varaita che conta circa un centinaio di soci.



La riserva si divide in “zona no kilt” dal lago di Sampeyre al ponte della frazione Calchesio; “zona turistica” dal ponte Calchesio al ponte Villar; “zona riservata ai soci” con asporto di pescato dal ponte di Calchesio fino alla frazione Rabioux di Casteldelfino; “zona riservata speciale” dal tratto di Rabioux sino alla diga di Pontechianale.



La società ricorda le condizioni per associarsi e le quote: iscrizione e blocchetto da 10 tagliandi semi-giornalieri 300 euro; tutti possono acquistare tagliandi di pesca semi-giornalieri per il lago di Sampeyre( 22 euro) per cinque trote; per la zona turistica (27 euro) sempre per cinque trote.



Costituita nel 1924, la società festeggerà il centenario a settembre e nel frattempo promuoverà attività culturali ed ecologiche con le scuole e organizzerà gare no kilt provinciali e regionali.



La chiusura della pesca in tutta la riserva è stata fissata per domenica 1° ottobre. Per info: Francesco tel. 3479651467; Oscar 3472666385.