Vicoforte, la Giunta approva il progetto di manutenzione straordinaria per la palestra comunale

La Giunta ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria della palestra comunale utilizzata dalle scuole vicesi e, in orario extrascolastico, soprattutto dal Vicoforte Volley Ceva.

Gli interventi, del costo complessivo di circa 70mila euro, riguardano il rifacimento della pavimentazione dell’intera area di gioco, il risanamento di pareti ammalorate a causa dell’umidità nei locali spogliatoio e palestra-esercizio, la manutenzione dei serramenti esterni ed interni, la riparazione di ringhiere a protezione degli spalti oltre ad altre opere di manutenzione di minor portata. Il progetto, prevedendo il cofinanziamento comunale, viene presentato per la richiesta di contributo a valere su un bando regionale sull’impiantistica sportiva.

"La palestra - commenta il vice sindaco e assessore allo sport, Roberto Botto - è una parte importante dell’impiantistica sportiva comunale e, oltre ad essere a servizio delle scuole, è quotidianamente utilizzata per la pallavolo. Rappresenta quindi un luogo essenziale per i giovani vicesi e non solo, considerata l’importante attività di aggregazione e di promozione sportiva svolta dall’Associazione Vicoforte Volley Ceva.

La pavimentazione sarà realizzata con tecniche moderne e per la scelta della soluzione migliore abbiamo già consultato gli utilizzatori del Volley con i quali ci confronteremo ancora nella fase realizzativa che auspichiamo non sia lontana".

La palestra è collocata nell’area scolastico-sportiva recentemente oggetto di valutazioni a seguito dei rilievi di consistenza e conservazione dello stato dei luoghi e degli edifici che ha consentito di individuarne analiticamente le problematiche.

Resta da realizzare un ulteriore intervento sul tetto che sarà oggetto di prossima sistemazione e per il quale si prevede anche un’azione più radicale di efficace impermeabilizzazione.