Dal 10 al 14 aprile Alba a tutto "Al Blues Festival"

Dal 10 al 14 aprile la città di Alba ospiterà AL Blues Festival, una celebrazione della musica blues in tutte le sue sfumature. L'evento, organizzato dall'Associazione Alec in collaborazione con il Comune di Alba, promette di essere un'esperienza coinvolgente e culturalmente arricchente per tutti i partecipanti.

La radice del nome del festival, AL, racchiude molteplici significati: da Alba, la città che ospita l'evento, ad Alec, l'associazione che lo ha ideato in memoria di Gianfranco Alessandria, un appassionato di musica. Inoltre, AL rappresenta anche la direzione, l'andare verso, l'andare oltre, concetti che si riflettono nella varietà di attività proposte durante il festival.

Il programma del AL Blues Festival comprende una vasta gamma di eventi, tra cui concerti di artisti nazionali di spicco come la PAOLO BONFANTI BAND con ALDO DE SCALZI e la LONGS VALLEY BLUES BAND featuring DILU’ SCHEOL MILLER. Gli studenti delle istituzioni educative locali, tra cui l'Istituto Musicale "L. Rocca", il Liceo Musicale "L. Da Vinci" e la Scuola Secondaria di Primo Grado "S. Pertini", avranno l'opportunità di esibirsi e mostrare il loro talento sul palco.

Inoltre, il festival offre presentazioni di libri, incontri con giornalisti e scrittori, approfondimenti sulla storia del blues, mostre di copertine di vinili e proiezioni di film e documentari, offrendo così una panoramica completa del genere blues e delle sue influenze culturali.

“L’idea di un festival musicale ad Alba - spiega Enzo Patri, presidente dell’Associazione Alec - nasce all’inizio del 2023. Abbiamo presentato un progetto all’assessorato alla cultura del comune di Alba che è stato accolto favorevolmente. Abbiamo così potuto programmare tutta la manifestazione nei locali del teatro Busca. Sulla scelta del genere musicale non abbiamo fatto altro che esaminare l’archivio musicale della nostra associazione dove sono custoditi tutti i vinili e cd raccolti in vita dal nostro amico scomparso ALEC Gianfranco Alessandria, grandissimo appassionato di musica. Abbiamo trovato circa 1000 supporti di artisti BLUES e quindi, tenendo anche conto che Alba ospita già un importante Festival Jazz, abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi su tale genere."

"Il BLUES - prosegue il dirigente - è comunque il genere musicale da cui sono nati i più importanti movimenti della cosiddetta musica moderna del ‘900, e cioè il JAZZ e il ROCK , con tutte le loro evoluzioni. Il blues ha radici antichissime risalenti al periodo delle deportazioni di schiavi dall’Africa all’America. Con il contributo della Fondazione CRC e della Banca d’Alba siamo così riusciti a creare un contenitore, come indicato in precedenza, in cui non ci saranno solo i concerti ma anche altri eventi collaterali per una visione del BLUES più allargata. Il coinvolgimento delle scuole/istituti musicali e del liceo artistico è stato un punto fermo nella stesura del programma. Daremo così la possibilità ai ragazzi che hanno scelto la formazione o il perfezionamento musicale di esibirsi in teatro e di far conoscere le proprie abilità artistiche nella creazione di una locandina per le future edizioni del festival. Sottolineando che tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito confidiamo nella partecipazione di un pubblico, che anche se non lo conosce in modo specifico, possa avvicinarsi a questo splendido genere musicale denominato BLUES. L’obiettivo, come tutta l’attività della nostra associazione, è quello di arricchire l’offerta culturale del nostro territorio, come già nelle intenzioni del nostro amico ALEC, per rendere maggior visibilità alla nostra splendida città”.

Il Teatro Sociale "G. Busca" sarà la cornice perfetta per questo evento straordinario, con allestimenti ed esposizioni speciali curati dall'architetto Danilo Manassero. L'ingresso a tutti gli eventi è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria per i concerti tramite il sito web:

https://www.eventbrite.com/o/comune-di-alba-teatro-sociale-g-busca-48568374313.

PROGRAMMA DEI CONCERTI DEL AL BLUES FESTIVAL

VENERDÌ 12 APRILE

Ore 20,45 Sala Morolin: esibizione di tre gruppi con studenti provenienti dall'Istituto Musicale "L.Rocca", il Liceo Musicale "L. Da Vinci" e la Scuola Secondaria di Primo Grado "S. Pertini".

SABATO 13 APRILE

Ore 21 Sala Morolin: la PAOLO BONFANTI BAND si esibirà con il special guest ALDO DE SCALZI. La formazione include Paolo Bonfanti alla chitarra e alla voce, Aldo De Scalzi alle tastiere e alla voce, insieme ad altri musicisti di talento.

DOMENICA 14 APRILE

Ore 20,30 Sala Morolin: la LONGS VALLEY BLUES BAND, con il featuring di DILU’ SCHEOL MILLER, porterà sul palco un mix di Funky/Soul/Blues/R&B Bands nel panorama musicale del Nord Italia.

Ore 21,45 Sala Morolin: DARIO LOMBARDO & THE BLUES GANG si esibiranno con una formazione che include chitarra, armonica, basso e batteria.

I musicisti protagonisti dei concerti, come Paolo Bonfanti, Aldo De Scalzi, Dilù Scheol Miller e Dario Lombardo, portano con sé storie e talenti unici nel panorama musicale italiano, offrendo al pubblico un'esperienza indimenticabile.

Per ulteriori dettagli sul AL Blues Festival e per scaricare il programma completo, si può visitare il sito web dell'Associazione ALEC all'indirizzo https://www.associazionealec.it/al-blues-festival-10-14-aprile-2024-alba-teatro-sociale-g-busca/