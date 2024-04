A Tarantasca torna la Festa della biblioteca

l week end alle porte porta con sé a Tarantasca la Festa della Biblioteca. Sabato 6 aprile la Biblioteca in Via Piero Bellino rimarrà aperta in via straordinaria al mattino dalle ore 10.0 0 alle ore 12.00 e al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Domenica 7 aprile alle ore 15,15 presso il Salone Polivalente di Tarantasca in Piazza Giordana si terrà la Lettura Animata dal titolo “Le Mirabilie di Marco Polo” dalla viva voce dell’Associazione Naon.

Marco Polo intraprende il viaggio, mosso dai racconti dello zio e del padre, di ritorno dall’Oriente. Che cosa c’era nella borsa di Marco Polo? Che cosa scoprì all’andata? E al ritorno la stessa borsa-baule che cosa conteneva?

La bambine e i bambini creeranno attraverso le storie “cose mirabili” ovvero incantevoli, straordinarie e anche mostruose, fuori dal normale. Seguirà merenda per tutti offerta dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gruppo Amici della Biblioteca.