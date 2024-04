Fuku23 Store: un nuovo Capitolo della Moda Urbana a Savigliano

È tempo di cambiamenti nel cuore di Savigliano, dove Fuku23 Store si appresta a rivelare il suo nuovo volto dopo l'ultimo restyling. Sabato 6 aprile 2024 dalle 18 in poi, gli amanti della moda avranno l'opportunità di assistere alla riapertura di questo iconico punto vendita, immersi in un'atmosfera carica di musica, stile e arte urbana.

Fuku23 non è solamente un negozio, ha sempre incarnato lo spirito della cultura Streetwear. Il progetto, nato a Savigliano e successivamente esteso anche a Pinerolo ed Alba, propone ai clienti un'esperienza unica, dove stile, cultura urbana ed espressione artistica si fondono in un mix coinvolgente. Qui, gli amanti dello Streetwear possono trovare una selezione curata delle ultime collezioni e dei modelli iconici dei brand più rinomati, tra cui Jordan, Supreme, Nike e Adidas, Fubu, Levi's... ognuno con una storia da raccontare.

Ciò che rende speciale Fuku23 Store, oltre alle sue collezioni, è il suo impegno per l'arte. Le pareti degli shop si trasformano in vere e proprie pinacoteche moderne grazie alla creatività di artisti locali come No.Reason, il giovane calligrafo che ha lasciato il segno in tutti i negozi del marchio con le sue pennellate eteree.

Il proprietario del brand, Kevin Gigliarano, (aka @Bobby_sneakers_) condivide la sua visione: "Era giunto il momento di ridare indietro il supporto ricevuto nella zona locale da amici e conoscenti per i nostri progetti rinnovando il negozio e rinfrescando le collezioni in vista della stagione primaverile.

Da ragazzino sono sempre stato costretto a spostarmi in altre città per trovare capi di abbigliamento esclusivi e mi sono sempre trovato a spendere più del dovuto.

Bobby Sneakers Special Day è un evento dove tutti i ragazzi di zona e non solo , potranno immergersi nella cultura hip hop che ha segnato fin da piccolo la mia vita e portarsi a casa un capo iconico a prezzi irripetibili con sconti rinforzati ad oc per l'evento.

Pasqua è stato il momento perfetto per questo nuovo inizio e ci piacerebbe ne guadagnassero tutti.

Per questo ho messo in regalo anche un paio di Jordan4 Bred per chi parteciperà all'evento, l'estrazione avverrà sul posto tra i partecipanti al givawey gratuito sulla nuova pagina instagram di @fuku23store.

Seguici su Instagram

FUKU23 Store si trova a:

Alba, Via Pietrino Belli 29/B

Savigliano, Piazza Schiaparelli 23

Pinerolo, Via Saluzzo 60