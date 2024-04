Rolling Truck Street Food Festival per la prima volta arriva a Cuneo

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile, per la prima volta i migliori Food Truck di Rolling Truck Street Food Festival arrivano a Cuneo con le loro specialità nazionali ed internazionali.

L'allegra e colorata carovana del festival del cibo da strada, già protagonista in tante città del Piemonte e del Nord-Italia, raggiungerà piazza Vincenzo Virginio per tre giorni ricchi di un’infinita scelta di specialità culinarie, birre artigianali e un intrattenimento divertente e coinvolgente.

Venerdì 5 dalle 18.00 alle 24.00, sabato 6 e domenica 7 dalle 11.00 alle 24.00: i Food Truck proporranno tante prelibatezze provenienti da tutta Italia e dal mondo, cucinate al momento su speciali furgoncini e roulotte vintage.

Per rendere il weekend ancora più gustoso, ci aspetta una vasta scelta di ottime birre artigianali, all’insegna del vero gusto street con l'immancabile, emozionante musica dal vivo dei DJ-set.

Ecco, quindi, per la prima volta a Cuneo arriveranno Apetitosa, Pan Pan, Mordicchio on the Road, Itaka, Rostichello, Henri's Street Food, Sapori di Sicilia, Kraken, Truck&Roll, Awakte Zaperoco, Food Shack, Street Sea Food, Na pinta vineria vagabonda, Churritos, Street Bakery e La Giardinetta con le loro specialità: Arrosticini abruzzesi, olive ascolane, Pan tometta, Pan Tartufo, Pan Pork, Cuoppo salvia fiori di zucca e agnolotti di robiola fritti, Pita, Falafel, Panzerotti, Gnocco Fritto con salumi, Pinsa, Rosti di Patate, Nuggets di Pollo, Cono di frittini, specialità Thaï Vietnamita e Filippine, Pad Thai, Korean Corn Dog, Ravioli al Vapore, Involtini alle verdure, Eby Fry, Tornado Potato, Samossa, Bubble Tea, Pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine, Carpaccio di Polpo, Polpo alla piastra, Ostriche e panini gourmet di Polpo, Triplo Hamburger, Chicken Burger e Hot Dog, Frittura di Pesce e Panini gourmet con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà, Hamburger di Bufalo, Stinco, Veg Burger, Curry Wurst, Pork Ribs, Chicken Wings, Burritos, Tacos, Nachos, Polpette di carne e verdure, Churros, Donuts, Crepes, Waffle, torte.

Non mancheranno vini, cocktail e freschissime birre artigianali!

L'appuntamento con le cucine su ruote del Rolling Truck Street Food Festival è in piazza Vincenzo Virginio, venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 11 alle 24, con servizio no stop. L’ingresso al festival, organizzato da Nova Eventi è gratuito.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni altra informazione sono a disposizione la mail info@novaeventi.it e i seguenti canali ufficiali:

sito internet: www.rollingtruckstreetfood.net

Facebook: https://www.facebook.com/RollingTruckStreetFood

Instagram: https://www.instagram.com/rolling.truck.street.food/