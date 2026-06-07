Due concerti tra Busca e Cuneo per sostenere le cure palliative

Fabrizio Giai promuove per l’associazione “La Cura nello Sguardo” due serate a lume di candela con le musiche di Ludovico Einaudi: il ricavato delle offerte libere sarà destinato ai progetti a favore della cultura e dell’assistenza nelle cure palliative.

La musica come gesto di vicinanza, bellezza e sostegno concreto. Nasce con questo spirito “No (t)te di Luce: Sinfonie di Vita”, il doppio appuntamento organizzato da Fabrizio Giai per l’associazione “La Cura nello Sguardo”, realtà impegnata nel promuovere e sostenere le cure palliative sul territorio. Le due serate riproporranno lo stesso repertorio di Ludovico Einaudi già proposto lo scorso anno a Pradleves, in un contesto raccolto e suggestivo, illuminato da centinaia di candele.

Il primo concerto è in programma giovedì 18 giugno 2026 alle 20.30 alla Big Bench “La Cura nello Sguardo” di Busca, luogo simbolico da cui prende avvio questo percorso di condivisione. Ad accompagnare il pubblico saranno Lorenzo Martini al pianoforte, Sara Cesano al violino e Chiara Di Benedetto al violoncello. L’evento è su prenotazione e, trattandosi di una serata all’aperto nel parco, gli organizzatori raccomandano di portare plaid o cuscini per sedersi.

Il secondo appuntamento si terrà invece giovedì 25 giugno 2026, sempre alle 20.30, presso la Big Bench dell’associazione al Parco Fluviale di Cuneo. Anche qui il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale sulle note di Einaudi, con lo stesso trio di interpreti. L’idea è quella di trasformare due luoghi all’aperto in spazi di ascolto e partecipazione, dove la musica possa diventare linguaggio capace di raccontare che le cure palliative non riguardano soltanto il fine vita, ma soprattutto la qualità della vita, la dignità e la relazione.

La partecipazione alle due serate è gratuita previa registrazione: per prenotare è necessario compilare il modulo online dedicato all’evento, indicando nome, cognome, email, telefono e numero di partecipanti, con accettazione dell’informativa privacy. Le offerte libere raccolte durante i concerti saranno destinate ai progetti dell’associazione “La Cura nello Sguardo”, a sostegno di attività che accompagnano pazienti e famiglie nei momenti di maggiore fragilità, portando accanto alla cura anche ascolto, presenza e umanità.

Questi i link per iscriversi

https://www.lacuranellosguardo.it/eventi/iscrizione/nottelucecuneo

https://www.lacuranellosguardo.it/eventi/iscrizione/nottelucebusca