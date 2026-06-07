A Mondovì torna “Inside the Goalkeeper”: una giornata per entrare davvero nella mente del portiere

Non soltanto tecnica, allenamento e riflessi. Dietro i guantoni di un portiere c’è un universo fatto di pressione, responsabilità, errori da assorbire e fiducia da ritrovare. È da questa idea che prende forma la seconda edizione di “Inside the Goalkeeper”, in programma sabato 13 giugno a Mondovì, al Centro sportivo Monregale di corso Francia 10. Dopo il buon riscontro della prima edizione, l’iniziativa amplia il proprio raggio d’azione e propone una giornata capace di mettere insieme riflessione, racconto umano e approfondimento tecnico, portando il pubblico dentro uno dei ruoli più complessi e affascinanti del calcio.

La prima parte dell’evento si aprirà alle 10.30 al Balloonporto di corso Francia con un talk aperto al pubblico e moderato dal giornalista Roberto Formento. Il punto di partenza sarà il calcio, ma i temi sul tavolo riguarderanno tutti: la gestione dell’errore, il peso del giudizio, la capacità di rialzarsi dopo una caduta. A guidare la riflessione sarà Giorgia Rocchetta, psicologa dello sport del Torino FC, chiamata ad accompagnare il pubblico nei meccanismi mentali che entrano in gioco quando un atleta sbaglia e deve ritrovare equilibrio e lucidità. Accanto a lei ci saranno due testimonianze dal forte impatto umano. Angelo Pagotto, ex portiere di Serie A e della Nazionale Under 21, ripercorrerà la propria vicenda sportiva e personale, dai palcoscenici più alti del calcio italiano ai momenti più difficili, fino alla rinascita. Interverrà anche Pier Mario Gardino, responsabile dell’area portieri del Cavour ed ex nazionale italiana di calcio amputati, con un racconto che intreccia sport, ostacoli e determinazione.

Nel pomeriggio, invece, la teoria lascerà spazio alla pratica. Il focus si sposterà sul campo con una sessione dedicata agli aspetti tecnici e metodologici della preparazione del portiere, offrendo ai partecipanti la possibilità di osservare da vicino approcci, esercitazioni e modalità di lavoro utilizzate ad alto livello. A guidare questa parte saranno Enrico Vaudagna, allenatore dell’AC Bra e docente con Master a Coverciano, Stefano Baroncini, preparatore dei portieri della Juventus Women, della Nazionale Under 16 e referente tecnico della Buffon Academy, e Andrea Minero, responsabile dell’area portieri del settore giovanile della Juventus. Un’occasione rara per vedere come si costruisce, sul piano tecnico, un ruolo spesso decisivo nelle sorti di una partita.

«Inside the Goalkeeper nasce dalla convinzione che dietro ogni portiere ci sia prima di tutto una persona», spiegano Ivano Caramello, preparatore dei portieri della Monregale Calcio e ideatore dell’evento, e Alessandro Terreno, assessore allo Sport e appassionato del ruolo. Ed è proprio questa l’idea che sembra attraversare tutta la manifestazione: raccontare il portiere non solo come atleta, ma come figura chiamata ogni volta a convivere con responsabilità, giudizi e capacità di reazione. La seconda edizione punta così a consolidare un appuntamento originale, capace di parlare agli addetti ai lavori ma anche a un pubblico più ampio. La partecipazione agli eventi è libera e gratuita.