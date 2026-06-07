“Avete detto ricchi?”, i Mangiatori di Nuvole tornano in scena con una nuova commedia

L’associazione teatrale Mangiatori di Nuvole torna sul palco con un nuovo spettacolo dal titolo “Avete detto ricchi?”, una commedia brillante scritta e diretta da Giulia Brenna e Omar Ramero. La nuova produzione promette di portare in scena un intreccio vivace e ironico, costruito attorno ai rapporti familiari, ai piccoli inganni quotidiani e a una lunga serie di situazioni imprevedibili.

Al centro della vicenda ci sono Carlo e Serena, una coppia che si trova a fare i conti con un nuovo equilibrio dopo la decisione dei figli Mario e Anna di andare a vivere da soli. Ma la ritrovata tranquillità dura poco: nella loro quotidianità irrompono la nonna Rita, reduce da una relazione complicata con Ricu, e la cognata Isolde, segnata da un’irrefrenabile ipocondria. Da qui prende forma una trama corale che mette in scena dinamiche domestiche esilaranti e personaggi sopra le righe.

Nel tentativo di riavvicinare i figli, Carlo e Serena escogitano uno stratagemma tanto semplice quanto rischioso: far credere di aver ereditato una fortuna da una misteriosa zia lontana. Da quel momento la situazione degenera in un susseguirsi di colpi di scena, tra un’autista fuori dagli schemi, un fidanzato santone, due gemellini in arrivo, una chef partenopea dal carattere incontenibile e vicini di casa invadenti. Il risultato è una commedia degli equivoci dal ritmo serrato, pensata per coinvolgere il pubblico in una serata all’insegna del sorriso.

Lo spettacolo sarà proposto in quattro appuntamenti: venerdì 12 giugno a Valgrana in Piazza Marconi, domenica 14 giugno a Cervasca presso l’Anfiteatro, venerdì 20 giugno a Caraglio al Teatro Civico e domenica 21 giugno a Busca, ancora al Teatro Civico. Tutte le rappresentazioni inizieranno alle 20:45 e saranno a ingresso libero. In scena Mattia Audisio, Ginevra Barbero, Lorenzo Beccaria, Cristiana Brignone, Natasha Caula, Jada Giordano, Paola Isaia, Giulia Picco, Matilda Qafaloku, Alessandro Rosso ed Elisa Salomone. L’iniziativa gode del patrocinio dei Comuni di Valgrana, Cervasca, Caraglio e Busca, oltre che della Pro Loco di Valgrana.