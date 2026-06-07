Alba, il MUDI rinnova il percorso archeologico con restauri e installazioni digitali

Il Museo Diocesano di Alba riapre lo sguardo sul suo patrimonio archeologico con un doppio intervento: il completamento del restauro conservativo dell’area sotterranea e un nuovo percorso multimediale pensato per accompagnare il pubblico nella lettura del sito. La presentazione è in programma venerdì 12 giugno alle 17, nell’ambito delle Giornate Europee dell’Archeologia.

L’intervento ha interessato l’area archeologica sotto la Cattedrale di San Lorenzo, emersa dagli scavi condotti tra il 2007 e il 2008. Avviati nel 2022 sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, i restauri si sono conclusi nella primavera di quest’anno e hanno riguardato alcuni dei nuclei più significativi del complesso: la prima chiesa del VI secolo, i resti della basilica civile romana e l’atrio della seconda chiesa con le tombe di età longobarda.

A illustrare il lavoro saranno il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, e la direttrice del museo Silvia Gallarato. Al centro dell’incontro ci sarà non solo l’aspetto conservativo dell’intervento, ma anche il progetto di valorizzazione costruito negli ultimi anni dal MUDI e dall’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi.

La novità più evidente riguarda il nuovo allestimento digitale. Con il progetto “Racconti digitali al Mudi, fulcro di un sistema culturale”, avviato nel 2024, il museo introduce video-narrazioni, contenuti interattivi e percorsi sonori dedicati all’antica Alba Pompeia e alla cattedrale medievale. Il percorso comincia già all’interno della chiesa, con un monitor touch screen dedicato al patrimonio della diocesi, e prosegue nel museo con una guida grafica ispirata al segno del fumettista Boban Pesov.

Nel percorso sotterraneo saranno disponibili anche nuove audioguide in italiano, inglese e tedesco, fruibili da smartphone tramite QR code. L’obiettivo è rendere la visita più accessibile e comprensibile anche per il pubblico non specialista e per i visitatori stranieri. Il progetto ha un valore complessivo di 140.000 euro ed è stato sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRC, Fondazione CRT, 8x1000 alla Chiesa Cattolica e Diocesi di Alba, con il partenariato dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Il nuovo assetto del percorso è il risultato di una collaborazione tra competenze archeologiche, storico-artistiche e digitali. Alla realizzazione hanno lavorato il personale scientifico del museo e dell’Ufficio Diocesano insieme a Punto REC Studios, con il supporto di altri professionisti coinvolti nella parte visiva, sonora e tecnologica del progetto.

Al termine della presentazione, il pubblico potrà visitare il percorso archeologico e sperimentare in prima persona questo nuovo dialogo fra pietra e tecnologia. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata, e l’appuntamento si preannuncia come un’occasione preziosa non solo per conoscere un importante intervento di tutela, ma anche per riflettere su come i musei possano diventare spazi vivi, capaci di raccontare il passato con strumenti nuovi.

Informazioni utili

● Quando: Venerdì 12 giugno, ore 17.00

● Dove: Museo Diocesano di Alba (Piazza Rossetti, ingresso dal campanile della Cattedrale)

● Ingresso: libero

● Prenotazione: Consigliata

Per prenotazioni: https://artsupp.com/it/alba/musei/museo-diocesano-di-alba/biglietti?ticketing=1