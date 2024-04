Ritorna il trekking tra sport e cultura dello “Spazio outdoor Oasi della Frutta"

Tornano le passeggiate all’insegna della salute, sport, natura, cultura, storia ed enogastronomia del progetto Spazio Outdoor Oasi della Frutta proposte della Compagnia & Rete del Buon Cammino in collaborazione con le associazioni Vita ai Sentieri di Martiniana Po dell’omonimo Comune, La Torre nel Parco e ‘I Argic del Comune di Envie e i Comuni di Castellar-Saluzzo, Revello, Gambasca, Rifreddo e Sanfront.

Domenica 7 aprile riprende il trekking che è stato rimandato per ben due volte. Era stato infatti precedentemente organizzato per la fine di febbraio e poi per l’inizio di marzo, ma causa il maltempo incessante si era deciso di annullare l’appuntamento.

In percorso ad anello, proposto e di difficoltà tra la lieve e moderata, su una distanza di 8 chilometri e un dislivello di circa 113 metri e della durata di tre ore e mezza.

Si può percorrere a piedi o in bicicletta (a pedalata classica o e-bike).

Il punto di ritrovo è previsto a Rifreddo alle 9 in piazza della Vittoria.

La prima tappa prevede la visita al Monastero cistercense femminile di Santa Maria della Stella di Rifreddo, in collaborazione con l’associazione culturale del paese della valle Po “Luna Lucebat”.

Il trekking sportivo-culturale si concluderà si concluderà con un laboratorio enogastronomico a tema nell’ambito del paesaggio montano, a cura del Bar Monviso di Rifreddo.

Le prenotazioni per il pranzo devono essere effettuate entro venerdì 5 aprile al numero 349-6712528 (Danila).

Ulteriori informazioni si possono richiedere chiamando il 393-4871813 (Elia).

Il programma dettagliato della giornata è pubblicato sulla pagina Facebook: Spazio Outdoor – Oasi della Frutta.