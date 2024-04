Autotrasportatori in assemblea a Cherasco sabato 6 aprile

Domani sabato 6 aprile presso il ristorante “La Porta delle langhe” di Cherasco (CN) si svolgerà l’Assemblea Generale di ASTRA CUNEO – ASSOCIAZIONE TRASPORTATORI, punto di riferimento della provincia di Cuneo per le imprese di autotrasporto.

L’evento sarà l’occasione per le imprese di autotrasporto del territorio di confrontarsi con Istituzioni locali e nazionali. Sono in programma interventi del Ministro dell’Ambiente Gilberto Picheto Fratin, del Vice Ministro ai Trasporti Edoardo Rixi, del Presidente della Regione Alberto Cirio, l’Assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi ed il Presidente della Provincia Luca Robaldo.

L’autotrasporto italiano è un patrimonio essenziale del paese e come tale deve ricevere la dovuta attenzione da istituzioni e politica. È con queste premesse che il Segretario Generale di ASTRA CUNEO – ASSOCIAZIONE TRASPORTATORI Gabriele Bracco prepara l’Associazione all’importante evento in programma.

Aprirà i lavori il Presidente ASTRA CUNEO Ennio Tonoli a cui farà seguito un ampio panel di relatori che, oltre a quelli sopra citati, vedrà la partecipazione anche di Antonello Fontanili, Direttore di Uniontrasporti, Paolo Bongioanni, Consigliere Regionale, Sen. Lorenzo Basso, Vicepresidente di commissione al Senato, On. Roberto Traversi, Componente IX Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, Alessandro Ferri, Presidente Osservatorio TCR e Transport Manager Ferrero Industriale Spa, Roberto Scarpa, Presidente di Fiap – Federazione Italiana Autotrasportatori.

Tanti gli argomenti all’ordine del giorno a partire dall’annosa questione infrastrutturale che vede la provincia di Cuneo minacciata da divieti di circolazione ai mezzi pesanti, tra i quali spicca in maniera marcata il divieto di circolazione sulla RD 900, prosecuzione in territorio francese della SS21 “del Colle della Maddalena” in vigore ormai dallo scorso mese di dicembre. Fondamentale poi il tema della conclusione dei lavori per il completamento dell’A33 Asti – Cuneo. Sarà l’occasione poi per discutere delle criticità riguardanti i valichi alpini, della transizione ecologica e delle politiche messe in atto per gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare. Spazio verrà dedicato poi alle difficoltà di reperimento di nuovi conducenti, ai rapporti con l’intera filiera del trasporto ed al continuo aumento dei costi per le imprese.

L’evento vedrà la partecipazione di Volvo Truck, Kogel Italia, Rolfo spa, Flotta web srl e Lunikgas spa.