Municipio di Chiusa Pesio più accessibile, grazie al suo nuovo ascensore

Gli uffici del Comune di Chiusa Pesio saranno raggiungibili in maniera più facile per tutti, grazie all’entrata in funzione del nuovo ascensore, inaugurato alcuni giorni fa.

“La sua realizzazione - ha spiegato durante il taglio del nastro, il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Franco Graglia - è stata possibile grazie ad un contributo regionale, attraverso accordi di programma per una cifra pari a 180mila euro, per un intervento complessivo di circa 250mila euro. Spesa lievitata a causa dell’aumento dei costi dei materiali. Una realizzazione importante - ha concluso Graglia - , a favore soprattutto delle categorie più deboli. Per questa attenzione, voglio fare un plauso particolare all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Baudino”.