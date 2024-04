“Metropolis”: all’Iris di Dronero il cine-concerto tratto dal capolavoro di Fritz Lang

Suggestiva serata tra poche ore a Dronero, all’insegna di quello che viene considerato il simbolo del cinema espressionista. In scena, alle ore 21 presso il CineTeatro Iris, ci sarà infatti “Metropolis”, cine-concerto tratto dal capolavoro muto tedesco di Fritz Lang e musicato dal vivo dal gruppo di fama internazionale Supershock.

Datato 1927, “Metropolis” è ambientato nel futuro distopico del 2026, in cui le divisioni tra le classi sociali sono sempre più evidenti. Oltre ad essere stato preso come modello per tutta la cinematografia fantascientifica, per il suo valore culturale e tecnico il primo film inserito nel registro “Memoria del mondo”, un progetto dell’UNESCO nato nel 1992 per salvaguardare le opere documentarie più importanti dell’umanità.

La serata organizzata rientra nella rassegna “Ritorno al Cinema” curata da O.P.S. - Officina per la Scena, in collaborazione con Aiace Torino.