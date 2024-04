I Castelli di Barolo e Serralunga si svelano ai docenti con due incontri formativi

Una data da fissare nel calendario, che offre una doppia opportunità di formazione e di arricchimento personale e professionale: sabato 20 aprile la Barolo & Castles Foundation ha organizzato due appuntamenti rivolti ai docenti del territorio. Un modo per conoscere i percorsi di visita e le attività didattiche previste nel WiMu – Museo del Vino di Barolo e nel Castello di Serralunga d’Alba. Dal 2015 quest’ultimo è in consegna alla Direzione Regionale Musei Piemonte. La gestione è attualmente affidata alla Barolo & Castles Foundation, che si è aggiudicata il bando emesso dal Polo.

La giornata inizia alle 10 al Castello comunale Falletti di Barolo con un welcome coffee, seguito alle ore 10.30 da una visita guidata dedicata, che si trasformerà in un viaggio emozionale e interattivo, grazie all’estro di François Confino, architetto tra i più famosi per gli allestimenti museali. Alle 11.45 è prevista la consegna del materiale informativo sulle attività dedicate alle classi e sul programma “Amico doc”.

Alle ore 14.30 ci si sposterà a Serralunga d’Alba dove sarà possibile scoprire “Il castello segreto”: un percorso nel tempo che inizia nel 1300 all’interno di una struttura architettonica unica, propria di un donjon francese. Alle ore 15.30 ci sarà la distribuzione dei materiali scolastici di approfondimento con uno speciale focus sul programma “Amico Doc”.

Durante la giornata, lo staff didattico sarà a disposizione per richieste e approfondimenti. L’ingresso è gratuito (iscrizione obbligatoria entro il 18 aprile a uno o entrambi i castelli, alla mail: didattica@barolofoundation.it). Per ulteriori informazioni: Barolo & Castles Foundation – 0173/386697 – info@barolofoundation.it – www.barolofoundation.it.