Bacco&Orfeo: Sara Cianciullo il 14 aprile al pianoforte con diversi repertori

Tutta dedicata al pianoforte è la domenica 14 aprile con la presenza di Sara Cianciullo, impegnata in due diversi repertori accomunati dalla Sonata per pianoforte n. 17 di Beethoven, nota come “La tempesta”. Al mattino presso la Chiesa di San Giuseppe di Alba ascolteremo inoltre le Quattro Ballate di Brahms e due pagine chopeniane, mentre al pomeriggio nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara sarà la volta di Scarlatti e Prokof’ev.

Al termine del concerto del mattino, un brindisi con i vini di Piazzo Comm. Armando di San Rocco Seno d’Elvio, accompagnati dai prodotti Roero Gris di Santa Vittoria d’Alba.

Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente attraverso prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità, si consiglia la prenotazione. In caso di rinuncia, si richiede di segnalarla tempestivamente a simona.dellavalle@smcm.it, per poter accogliere altri spettatori interessati o in lista d’attesa.

Ingresso:

Abbonamento ai concerti di Alba (con posto riservato): 24 euro

Abbonamento ai concerti di Bra (con posto riservato): 24 euro

Abbonamento riservato agli Amici di Alba Music Festival (informazioni su www.albamusicfestival.com/it/amici-del-festival) valido per i concerti di Alba e Bra: 18 euro

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 12 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 12 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni

Gli abbonamenti sono acquistabili on line (www.albamusicfestival.com) o all’ingresso dei concerti.