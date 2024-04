La Luna e il cielo di primavera a Chiusa Pesio

Sabato 13 aprile alle ore 21.30 appuntamento con l’Associazione Astrofili Bisalta Aps per l’evento “La Luna e il cielo di primavera”.

Una serata divulgativa, aperta a tutti, senza prenotazione, durante la quale gli Astrofili Bisalta introdurranno i presenti alla conoscenza della Luna, del cielo primaverile e delle sue costellazioni principali.

Appuntamento nel prato sul retro della Scuola Primaria di Chiusa di Pesio, in caso di maltempo l’evento si svolgerà nella sala della Biblioteca civica in Via Turbiglio, 1.

Per info: Ufficio Turistico Valle Pesio 0171/734990 valle.pesio@gmail.com