A Savigliano un incontro sulla viabilità per la redazione dell'Agenda della Mobilità

Sarà l'Ala di piazza del Popolo ad ospitare l'incontro partecipativo, aperto a tutti, con cui il Comune di Savigliano, con il supporto della società di consulenza Decisio, intende raccogliere suggerimenti e spunti per migliorare la viabilità saviglianese. L'incontro è in programma per lunedì 15 aprile, alle 18.



«Insieme a “Decisio” stiamo lavorando in queste settimane alla redazione dell’Agenda della Mobilità – spiega l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio – . Si tratta di un documento strategico volto a riorganizzare e ripensare la mobilità e l’utilizzo degli spazi, per rendere la città più vivibile, inclusiva e a misura di persona. Questa è la seconda fase, in cui raccoglieremo le osservazioni dei partecipanti per costruire la base conoscitiva per la redazione dell’Agenda. Arriva dopo che, nelle scorse settimane, abbiamo convocato quattro “Tavoli di lavoro e condivisione” con diverse realtà cittadine».



Dall'incontro di lunedì prenderà vita un elenco di spunti e suggerimenti concreti da attuare. L'ingresso è libero.