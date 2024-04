Cuneo, rimossi rifiuti abbandonati lungo le ripe del torrente Grana

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 aprile, i volontari della Protezione Civile di Cuneo hanno effettuato un servizio di monitoraggio del territorio in zona Passatore: nella ripa adiacente il torrente Grana hanno rimosso diversi rifiuti abbandonati fortemente inquinanti, tra cui 16 pneumatici, accessori per bagno e damigiane in vetro, oltre a bottiglie di plastica e lattine.

“Il Comune di Cuneo – commenta l’assessore alla Protezione Civile, Gianfranco Demichelis - ha un occhio attento alla salvaguardia dell’ambiente. L’attività costante dei volontari, che ringrazio per il loro impegno, si somma alle giornate di raccolta rifiuti organizzate da associazioni virtuose”.

Da Demichelis, che ha in capo anche la delega all’Ambiente, arriva anche un avvertimento ai trasgressori: “Grazie al nuovo appalto, avremo un’implementazione degli ispettori ambientali che consentirà una maggiore capillarità nel controllo del territorio per il contrasto a questo tipo di episodi. L’auspicio è quello di giungere a un miglioramento del senso civico di tutti”.

Si ricorda che sono due i centri di raccolta rifiuti attivi sul territorio comunale: in via Margarita a Madonna delle Grazie (zona Conad) e in via della Motorizzazione a Madonna dell'Olmo. Entrambi sono aperti dal lunedì al sabato con orario 8.30-12 e 14-18. Infine, si rammenta che è disponibile il servizio di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio. Ulteriori informazioni su https://www.cec-cuneo.it.