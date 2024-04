Donati 18 paia di occhiali correttivi a Cuneo grazie al progetto “Sguardi rivolti al Sociale”

Si è svolta nel pomeriggio di lunedì 8 aprile, presso l’Istituto Grandis di Cuneo, la cerimonia di fine Progetto relativa all’iniziativa “SguardI rivolti al Sociale”.

La tematica della solidarietà, rivolta a chi non ha modo di procurarsi una correzione per il proprio difetto visivo, ha coinvolto la Società San Vincenzo de Paoli, la Caritas, l’Assopto Federottica di Cuneo e gli Studenti dell’Istituto Grandis (3° 4° e 5° anno indirizzo Ottico) in un lavoro di squadra che ha permesso di fornire, in modo gratuito, 18 paia di occhiali correttivi ad altrettante persone.

Alla presenza della Dirigente Milva Rinaudo, dei Professori di indirizzo, degli studenti e dei rappresentanti di San Vincenzo, Caritas ed Assopto Federottica Cuneo Cuneo, sono stati consegnati gli occhiali correttivi alle persone presenti, progettati e realizzati dai ragazzi frequentanti l’indirizzo ottico dell’Istituto Grandis, sempre sotto la supervisione degli insegnanti tecnico pratici, utilizzando lenti fornite da Ottici Optometristi appartenenti alla Assopto Federottica Cuneo.

Quest’esperienza ha permesso di valorizzare le competenze degli studenti, dando significato al lavoro svolto durante la didattica e di sensibilizzarli alla tematica di solidarietà sociale.