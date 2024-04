Una panchina in ricordo di Antonella Ferrero nei giardini di Bene Viagienna

Domani, presso i giardini di Bene Vagienna, nella zona del Monumento ai Caduti, sarà inaugurata una panchina di legno in ricordo di Antonella Ferrero, deceduta lo scorso 10 marzo per malattia. Oggi avrebbe compiuto 60 anni e questo gesto è anche un modo per augurarle buon compleanno, dovunque sia.

Era originaria del paese e l'iniziativa è dei suoi amici della Leva 1964, in collaborazione con Beppe Leardi. L'appuntamento è alle 10.30. Sarà ovviamente presente il marito Alessandro Ravera.

Antonella era conosciuta un po' ovunque. A metà degli anni 90 aveva aperto un bar a Cuneo, in piazza Boves, il Nerolatte. Poi si era occupata di comunicazione con il marito, per il portale "Il Meglio della Granda", intuendo prima di altri le potenzialità e la ricchezza di questa provincia.

Era stato a lungo presidente della Banda musicale di Bene Vagienna e aveva ideato, nel 2009, il raduno internazionale delle persone che di cognome fanno Ferrero, riuscendo a far arrivare dei Ferrero anche dal Sud America. Un evento organizzato nei minimi dettagli, guidato dallo slogan “Che mondo sarebbe senza i Ferrero”, prendendo prende spunto dalla famosa pubblicità dell’azienda dolciaria albese.

Da domani, nel suo paese, ci sarà una panchina dove si potrà pensare di essere seduti vicino a lei, come si legge nell'incisione, su un lato: "Ven turna a stetesi dausin da me".