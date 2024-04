Il Vallauri di Fossano in corso alla gara nazionale di mobilità sostenibile di Misano

Sono sei i ragazzi dell'istituto "Vallauri" di Fossano partiti alla volta di Misano Adriatico per competere alla Gara Nazionale della Mobilità sostenibile, con "Saetta", mini racing car radiocomandata progettata dagli studenti fossanesi e dell'AgenForm CEMI (leggi qui).

"Noi, insieme ai nostri professori formiamo il "Saetta Racing Team" - spiegano gli studenti - "Nel corso degli scorsi sette mesi abbiamo progettato un mini bolide elettrico radiocomandato che competerà all'Autodromo di Misano Adriatico insieme ad altre vetture progettate da scuole sparse in tutta Italia, appartenenti alla rete di scuole e-mobility. Non mentiremo, il lavoro è stato tanto e gli imprevisti non sono mancati, ma non vogliamo mancare all'appuntamento, Saetta è qui con noi in valigia e la speranza di far bene è tanta. Ora siamo quì, seduti in treno in viaggio verso Misano, consapevoli che oramai il tempo dei dubbi è scaduto e che è giunto il momento di mostrare i frutti del nostro lavoro. Non sappiamo come andrà, contro quali mezzi gareggieremo e se esiste una possibilità di vittoria, ma qualsiasi sia l'esito della gara il nostro stato d'animo non cambierà, ci riterremo comunque soddisfatti. La vittoria più grande l'abbiamo infatti ottenuta nel momento stesso in cui abbiamo osservato il nostro mezzo ultimato e perfettamente operativo. Ci terremmo infine a porgere un grande ringraziamento al nostro dirigente scolastico, Paolo Cortese, ai professori e i tecnici che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto; un ultimo grazie al CEMI di Savigliano, che ha realizzato la carrozzeria, e alla ferramenta Massucco, che ha sponsorizzato i materiali. Un gran saluto dal "Saetta Racing Team" del Vallauri di Fossano".