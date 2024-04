Amministrative a Busca: sette conferme e tanti volti nuovi nella lista di Ezio Donadio

A poco meno di cinquanta giorni alle elezioni, la Lista civica Ezio Donadio sindaco presenta i 16 componenti in lista per il Consiglio Comunale di Busca. “Abbiamo creato un gruppo caratterizzato da esperienza e rinnovamento – spiega Ezio Donadio –. Ci presentiamo in continuità con il gruppo di maggioranza uscente per proseguire il lavoro svolto nel mandato che si sta concludendo".

Sono sette le conferme: Lucia Rosso, Diego Bressi, Beatrice Aimar, Marco Gollè, Chiara Giusano, Paolo Comba, Gian Franco Ferrero; nove i nuovi candidati che condividono il desiderio di mettersi in gioco per Busca: Giovanni Cismondi, Mario Colombano, Enrico Gallo, Franco Migliore, Bruno Olivero, Bruna Pasquale, Serena Pomero, Maddalena Sadonio, Alessia Sarale.

La lista dei 16 che si propongono a governare la Città per i prossimi 5 anni "presenta individualità rappresentative di tutti i settori e le zone di Busca".“ Ora stiamo mettendo a punto il nostro programma elettorale - continua Donadio – che sarà concreto e condiviso, grazie agli incontri con la cittadinanza di queste settimane promossi dall’associazione Busca guarda al futuro. Durante le serate, molto partecipate dalla popolazione, raccogliamo suggerimenti e proposte; i buschesi, inoltre, hanno la possibilità di condividere idee anche attraverso un sondaggio on line (link sui profili social Buscaguardaalfuturo). Ci proponiamo obiettivi concreti e raggiungibili per il futuro di Busca”.

Giovedì 9 maggio alle ore 21 allo Spazio Incontri Porta Santa Maria ci sarà la presentazione ufficiale della lista e del programma ai cittadini, cui faranno seguito diversi incontri serali nelle frazioni e quello di fine campagna elettorale previsto per giovedì 6 giugno.

Ricordiamo che il link p accedere al form è il seguente: https://forms.gle/gUthY6risphY2fim7