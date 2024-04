Rifreddo, nuovi finanziamenti per la scuola del paese

L’Istituto comprensivo della Valle Po che comprende la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Rifreddo riceverà quasi 13mila euro per finanziare dieci progetti rivolti agli studenti dei plessi scolastici del piccolo comune sito sulle pendici del Monte Bracco. Si tratta di un fondo disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per programmi di educazione ambientale all’interno delle Riserve del Mab Unesco.

Per quanto riguarda il Monviso, la somma complessiva stanziata è di 116.113,95 euro: permetterà di attivare, finanziandoli interamente, 27 progetti presentati da 12 istituti scolastici, tra cui anche quelli della bassa valle Varaita.

Più in dettaglio gli alunni dei plessi scolastici di Rifreddo prenderanno parte a cinque progetti, mentre tre saranno rivolti alla Scuola Secondaria di Sanfront dove i giovani rifreddesi frequentano le scuole medie.

"Siamo molto contenti per questi nuovi finanziamenti - commenta il primo cittadino Cesare Cavallo – inoltre facciamo i complimenti alla dirigente Maria Angela Aimone, agli insegnanti di Plesso della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Rifreddo e alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Sanfront-Paesana per l’impegno e la dedizione che mettono per la realizzazione delle attività dei bambini e ragazzi delle scuole del nostro territorio”.