A Vicoforte si parla di legalità e mafia con il questore vicario Manganaro e con lo storico Rossetti

Sabato 20 aprile alle ore 17, nell'ex Confraternita dei Battuti di Vicoforte, si terrà un importante evento sulla legalità in occasione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile".



Parteciperà, in qualità di relatore, Daniele Manganaro, il più giovane questore vicario d’Italia, in servizio a Cuneo, tre lauree, un master di 2° livello e l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Originario di Messina, pluridecorato e recentemente insignito della Medaglia d’oro al Valor civile è volto e nome noto a chi si occupa di criminalità organizzata e di cronaca legata alle cosche. La Medaglia d’oro è la massima onorificenza al valor civile concessa dal Capo dello Stato e dal 1851 è stata concessa solo 1014 volte e quasi sempre “alla memoria”.



Manganaro è il poliziotto che sventò, nella notte fra il 17 e il 18 maggio del 2016, il terribile attentato di mafia nei confronti dell’allora presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, oggi presidente onorario della Fondazione Caponnetto. Tra gli altri illustri relatori invitati figura altresì il professor Roberto Rossetti, storico ed esperto di tali tematiche, nonché autore di opere tra le quali spiccano “Mamma ‘ndrangheta” e "Un eroe semplice", libro dedicato a Paolo Borsellino.



L'evento, ad ingresso libero, sarà moderato da Gianni Scarpace, giornalista e condirettore di “Provincia granda”.



«Il Comune di Vicoforte esprime la sua profonda gratitudine per l'opportunità di ospitare relatori così autorevoli nel campo della lotta alle mafie - dice l’assessore comunale Daniela Tarò, di Vicoforte - nell’ambito della sensibilizzazione alla legalità. La scelta di coinvolgere il questore vicario Daniele Manganaro non è casuale: è universalmente riconosciuto come un autorevole esperto nel campo delle dinamiche mafiose in Sicilia. La sua partecipazione arricchirà il nostro evento, fornendo un contributo di inestimabile valore alla nostra comunità. Il Comune di Vicoforte ha delineato una serie di iniziative mirate a sensibilizzare la nostra comunità sui temi della legalità e della criminalità organizzata e delle mafie. In considerazione della recente istituzione della Consulta giovanile del Comune di Vicoforte, si ritiene fondamentale coinvolgere attivamente i giovani sui temi della cittadinanza responsabile, dell'integrità e dell'onestà morale nella società civile. Gli obiettivi principali sono orientati verso la promozione della consapevolezza sociale, l'educazione sulle conseguenze delle attività mafiose e il sostegno ad un impegno attivo verso una cittadinanza responsabile e consapevole, promuovendo una società più informata, coinvolta e resiliente nei confronti di tali tematiche cruciali. Ci tengo inoltre a esprimere il mio sincero ringraziamento al professor Rossetti per la sua dedizione e partecipazione a questo importante evento. La sua disponibilità a svolgere inoltre interventi nelle scuole di Vicoforte sarà di inestimabile valore per sensibilizzare e coinvolgere i nostri giovani nella promozione di una cittadinanza responsabile e nella lotta contro le mafie."