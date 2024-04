Bra, procedono con regolarità i lavori per la nuova sede del Guala

Procedono spediti e con regolarità i lavori per la nuova sede dell’istituto superiore Ernesto Guala di Bra, che sorgerà in piazza Arpino. Dopo aver eseguito gli scavi, si sta procedendo ora all'esecuzione delle parti strutturali in elevazione. In particolare, è stata gettata la prima soletta del piano terra e si stanno ora armando i pilastri per il getto della seconda che verrà completato verosimilmente entro aprile. Entro l’estate dovrebbe essere poi completata la struttura della scuola e realizzata la palestra prefabbricata. Nell’autunno si avvieranno invece le opere di tamponamento, impiantistiche e di finitura.

Il consigliere provinciale Davide Sannazzaro spiega: "La durata prevista dei lavori è pari a giorni 730, con data di ultimazione prevista a fine 2025, nel rispetto delle tempistiche e degli obbiettivi dettate dal Pnrr. L'edificio è stato progettato e sarà realizzato nel rispetto degli standard costruttivi e di efficienza energetica in conformità con il principio Dnsh [secondo cui gli interventi non arrecano nessun danno all’ambiente]. Siamo allineati sui tempi e che stiamo collaborando con il Comune per fare correttamente tutti i passaggi".

Ricordiamo che ad occuparsi dei lavori è la Preve Costruzioni con sede a Roccavione, che si è aggiudicata l’appalto lo scorso giugno.