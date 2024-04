Tutto pronto a Fossano per la visita del Ministro del Turismo Daniela Santanché

Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè sarà venerdì 19 aprile 2024 alle 18.30 al Castello degli Acaja di Fossano per il convegno Il Turismo di domani, promosso e moderato dal Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Piemonte e Vice-coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Paolo Bongioanni. Interverrà il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.



L’appuntamento è presso la Sala Barbero del Castello degli Acaja, piazza Castello, Fossano.



Spiega Paolo Bongioanni: «Ringrazio il ministro Daniela Santanchè per la disponibilità e l’attenzione che anche in quest’occasione dimostra per questo territorio insieme all’intero governo di Giorgia Meloni. Il suo intervento a Fossano rappresenta un’occasione particolarmente importante per fare il punto aggiornato sugli scenari futuri del turismo cuneese in relazione alle politiche di sostegno e sviluppo promosse dal Ministero. Il Cuneese è un territorio che presenta un’offerta turistica straordinaria e diversificata e una capacità di innovazione in grado di viaggiare alla stessa velocità. Accanto ai comparti consolidati dell’enogastronomia e dello sci, sta crescendo sempre di più il settore del turismo sportivo outdoor, che stiamo infrastrutturando anche grazie alla mia legge regionale per il recupero delle “strade bianche” di montagna e che potrà ricevere ancora più impulso dal suo coordinamento con la visione strategica e le linee d’intervento del Ministero, fra cui la riforma delle professioni turistiche. Il confronto con il Ministro sarà infine anche un’importante occasione per progettare la ripartenza del turismo cuneese di fronte a criticità ancora non risolte come il nodo dell’isolamento del Tenda».