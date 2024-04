Matteo Gagliasso sul contrasto allo spopolamento montano e la problematica legata alla presenza del lupo

La montagna piemontese si trova ad affrontare l'incombente spopolamento e la crescente presenza del lupo.



"La Lega intende rispondere con proposte concrete", come spiega Matteo Gagliasso, 30 anni, saviglianese, dal 2019 consigliere della Regione Piemonte dove è vicepresidente della commissione Ambiente e, dalla scorsa settimana, è stato eletto nuovo coordinatore regionale della Lega Giovani Piemonte.

Gagliasso afferma che si deve valorizzare la montagna per contrastare lo spopolamento.



"La Regione Piemonte ha lavorato fin da subito per valorizzare la montagna non solo sotto l'aspetto turistico, mettendo in campo misure a sostegno delle attività economiche del territorio. Tra queste misure ricordiamo il bando per la residenzialità in montagna, che ha offerto contributi a chi sceglie di trasferirsi in zone montane per favorire il ripopolamento di questi borghi”.

Le Botteghe dei Servizi per rivitalizzare i piccoli borghi

“Un'altra iniziativa, da parte della Regione Piemonte, che ha avuto grande successo è stata quella delle Botteghe dei Servizi, esercizi commerciali multifunzionali con 106 botteghe finanziate in tutto il Piemonte, di cui 48 nella provincia di Cuneo. Questo ha portato a un investimento complessivo di quasi 6 milioni di euro e alla creazione di oltre 900 nuovi servizi per i cittadini e i turisti".

Incentivi regionali per chi sceglie di vivere in montagna

“Oltre alle Botteghe dei Servizi, la Regione ha attivato anche un bando per la concessione di contributi per l'acquisto o il recupero di immobili da destinare a prima abitazione nei comuni montani. Questi bandi rappresentano un'ulteriore opportunità per chi desidera trasferirsi in montagna e contribuire allo sviluppo di queste aree. In tutto il Piemonte quasi il 40% delle attività in montagna si trovano nella provincia di Cuneo, ciò dimostra il grande potenziale di sviluppo di questo territorio".

La Lega chiede interventi a tutela di attività agricole e sicurezza

Accanto al tema dello spopolamento della montagna, Gagliasso pone l'accento anche sulla problematica legata alla presenza del lupo in Piemonte.



"La popolazione di lupi in Piemonte è in costante aumento e sta creando notevoli problemi agli allevatori e coloro che vivono nelle zone montane. Si stima che in Piemonte ci siano circa mille lupi, un terzo del totale nazionale, e la maggior parte di questi sono ibridi della specie Canis Lupus. L'aumento dei lupi ha portato alla crescita degli attacchi al bestiame e anche agli animali domestici. Non si tratti più solo, come qualche tempo fa, di episodi sporadici, ma di un fenomeno preoccupante che mette a rischio la sicurezza delle persone e le attività agricole e pastorali. Per fronteggiare questa situazione, la Lega ha presentato un ordine del giorno in Consiglio Regionale, lo scorso 18 marzo, che impegna la Giunta ad attivarsi con il Ministero dell'Ambiente per modificare il regime di deroga per il 'Canis Lupus' e per gli ibridi di questa specie. La situazione dei lupi in Piemonte è seria e richiede un intervento urgente da parte delle autorità. La proposta della Lega rappresenta un passo nella direzione giusta per tutelare la sicurezza delle persone, le attività agricole e la fauna selvatica. La montagna piemontese è un patrimonio prezioso che dobbiamo difendere e con le nostre proposte concrete, intendiamo dare un futuro alle nostre comunità che vivono in montagna e valorizzare al meglio questo territorio unico”.