A Cuneo niente accensione di fuochi nel parco della Castagna

Il Comune di Cuneo vieta l'accensione di fuochi nel Parco della Castagna a San Rocco Castagnaretta. L’emissione dell’ordinanza – che entrerà in vigore sabato 20 aprile - arriva in conseguenza dei reiterati comportamenti scorretti di alcuni frequentatori dell’area verde di via Gimmi Curreno.



Il provvedimento adottato, oltre al divieto di accensione di fuochi, sia essa elevata o meno da terra (barbecue), vieta anche l'utilizzo improprio della fontana e l’accesso di veicoli a motore all'interno dell'area. Una serie di comportamenti scorretti che nell’ultimo periodo era diventata molto frequente, insieme alla fastidiosa abitudine dell’abbandono di rifiuti. La violazione dell’ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 350 euro, oltre alle sanzioni accessorie e l’immediata sospensione dell'attività in corso.



L'obiettivo dell’ordinanza è quello di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente del Parco della Castagna. I comportamenti imprudenti di alcuni frequentatori dell'area verde creavano non solo disagio ai residenti, ma anche un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e per l'ecosistema del parco. Si confida nella collaborazione della cittadinanza per la tutela di questo prezioso spazio verde.



Il Comune provvederà alla collocazione di apposita segnaletica per informare i cittadini del divieto. La vigilanza sull'osservanza dell'ordinanza sarà affidata agli agenti della Polizia Locale e alle altre forze di Polizia.