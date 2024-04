Famija Albèisa in assemblea, a novembre il tradizionale appuntamento in Germania dedicato alle "delizie di Alba"

Sarà martedì 23 aprile alle 21 l’annuale assemblea dei soci della Famija Albeisa.

L’appuntamento si terrà nella sede di via Pietrino Belli. Chi non lo avesse ancora fatto, può ancora rinnovare la tessera, al costo di trenta euro, effettuando un bonifico all’Iban IT 34 I085 30 22 50 50 00 00 00 02 121.

Il sodalizio culturale, guidato da Antonio Tibaldi, ha recentemente organizzato la “Rassegna dei cori”, giunta all’edizione numero diciotto e diretta, per la prima volta, da Paola Marengo.

L’iniziativa si è svolta come sempre in San Domenico, chiesa per la quale la Famija Albeisa promosse il recupero negli anni Settanta e assunse, in seguito, la gestione.

Oltre all’ordinaria manutenzione, si sta procedendo a un totale recupero dell’edificio, per riportarlo all’iniziale splendore. Ultimamente le restauratrici dello studio Tempora di Bra hanno lavorato con pitture di ripristino all’altare detto della Consolata e all’altare di san Giovanni Battista.

Come accade ogni due anni dal 1991, a novembre la Famija organizzerà, a Böblingen, il Kulinarische Genüsse aus Alba (Delizie culinarie di Alba), manifestazione biennale ideata nel 1991 per promuovere l’enogastronomia locale.

Sempre parlando di tradizioni gastronomiche, per il settantesimo anniversario del sodalizio, sarà ristampato il volume Il grande libro della cucina albese. Edito nel 1996 in duemila copie, si era esaurito rapidamente.

Come spiega Luigi Cabutto, coordinatore del progetto: "È la bibbia della gastronomia locale, con oltre cinquecento pagine e un ricettario allegato. Collaborarono Armando Cordero, Luciano Cordero, Armando Gambera, Giacomo Giamello, Milo Julini, Giovanni Minetti, Armando Monte, Giancarlo Ricatto, Federico Veglio e Antonio Buccolo".