Mondovì, il distributore di bibite h24 di corso Italia chiuderà di notte, il gestore: "Vogliamo la tranquillità dei residenti"

Dopo le risse e le aggressioni che sono avvenute nelle scorse settimane a Mondovì, le ultime all'Altipiano; oltre ai controlli intensificati da parte delle Forze dell'Ordine, il sindaco Luca Robaldo aveva chiesto la collaborazione dei titolari dell'esercizio "distributore h24" di corso Italia che, in via sperimentale, avevano ridotto l'orario di apertura nelle ore notturne durante i fine settimana.

Dal 12 aprile il distributore sarà chiuso tutte le notti. Un segnale di grande apertura da parte dei titolari dell'esercizio che, a norma di legge, può rimanere sempre aperto, senza limitazioni.

“Mi rivolgo a voi non solo in qualità di titolare del negozio automatico di Corso Italia, - spiega il signor Paolo Ghiglia - ma anche come cittadino profondamente legato a Mondovì, la città in cui sono nato e cresciuto. Proprio per questo motivo, sento la responsabilità di contribuire al suo benessere. La nostra attività si propone di offrire un servizio utile ed economico alla comunità. Mi preme esprimere il mio rammarico nel caso in cui il nostro negozio abbia contribuito a causare disagi ai cittadini. È per questo motivo che, nonostante le normative ci consentano di operare 24 ore su 24, già dal 29 marzo abbiamo ridotto il nostro orario chiudendo nel fine settimana, e dal 12 aprile chiudiamo tutte le notti. Questa scelta è stata dettata dalla nostra volontà di contribuire alla tranquillità dei residenti.”

Un gesto molto apprezzato dall'amministrazione comunale.

"Esprimo grande apprezzamento per la decisione dei titolari, - aggiunge il sindaco, Luca Robaldo - che fa seguito a quella già precedentemente assunta, e per la sensibilità dimostrata. Esse testimoniano come l'azione congiunta di amministrazione e cittadini sia utile per risolvere situazioni di difficoltà".