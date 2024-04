Rifreddo, si sistema la strada verso il santuario della Madonna del Devesio

Continua la fortunata e ormai lunghissima serie di contributi a sostegno del comune di Rifreddo da parte degli enti superiori.

E’ arrivata, infatti, negli scorsi giorni la notizia che la Regione Piemonte ha stanziato per il piccolo ente della Valle Po un contributo da 95mila euro per la prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani.

“Si tratta di fondi - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - che avevamo richiesto alla luce degli smottamenti che hanno colpito la strada che dal ponte sul Po porta al bianco santuario della Madonna del Devesio”.

Un’operazione che ha visto gli amministratori rifreddesi muoversi immediatamente dopo gli eventi alluvionali del 20 e 21 maggio del 2023 intervenendo in somma urgenza sul territorio comunale con ben 11mila euro poi “rimborsati” dalla Regione Piemonte.

Nelle settimane successive il sindaco ha poi chiesto un sopraluogo da parte del Genio Civile per verificare insieme i danni e chiedere un successivo intervento della Regione al fine di ripristinare in sicurezza la viabilità della zona.

Intervento che, come detto più sopra, da Torino hanno deciso di concedere e che negli scorsi giorni è stato formalizzato ufficialmente.

“L’iter - aggiunge il sindaco - per ottenere questo tipo di erogazioni è sempre piuttosto complesso e va seguito con particolare attenzione. Per fortuna anche stavolta siamo riusciti ad intervenire con tempestività e grazie alla collaborazione dei tecnici regionali intervenuti far si che l’intervento sia stato inserito nel programma regionale sul dissesto idrogeologico”.