Da un campo nomadi del Milanese ad Alba per rubare rame dal tetto di una scuola

E' finito in manette per furto aggravato in concorso. I carabinieri di Alba, lo scorso 13 aprile, hanno arrestato un 38enne italiano di etnia sinti che, proveniente dal campo nomadi di Chiesa Rossa a Milano, era in trasferta per rubare rame.

L'intervento è scattato dopo le segnalazioni di diversi cittadini, che avevano notato quattro uomini aggirarsi sul tetto della scuola primaria Gianni Rodari. I carabinieri del Radiomobile, prontamente intervenuti, sono riusciti a bloccare uno dei quattro uomini, mentre gli altri tre sono riusciti a fuggire.

Il fermato è gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Sono state, inoltre, rinvenute otto lastre di rame lunghe due metri ciascuna che i malviventi non sono riusciti a portare via e che avrebbero fruttato diverse centinaia di euro sul mercato nero.

Lunedì 15 aprile l'uomo, all’esito dell’udienza di convalida, avvenuta presso il Tribunale di Asti, è stato collocato agli arresti domiciliari presso il campo nomadi di provenienza, a disposizione dell’autorità giudiziaria astigiana.