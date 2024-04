Elezioni regionali: Marco Gallo e Iole Caramello a Mondovì per incontrare i cittadini

I candidati al Consiglio Regionale del Piemonte per la lista civica “Cirio Presidente. Piemonte Moderato e Liberale”, Marco Gallo, Sindaco di Busca, e Iole Caramello, Sindaco di Frabosa Soprana, saranno presenti con un banchetto informativo sabato mattina, 20 aprile, a Mondovì, in corso Statuto all'angolo con Via Marconi (nei pressi del Bar Comino).

L'obiettivo dell'incontro è quello di incontrare i cittadini e dialogare con loro sui temi cruciali in vista delle elezioni regionali previste per l'8 e il 9 giugno.



Marco Gallo sottolinea l'importanza del dialogo con i cittadini: "Il confronto diretto con i cittadini è fondamentale per comprendere appieno le loro esigenze e aspettative. Vogliamo essere vicini alla gente, ascoltarla e portare le loro voci nelle istituzioni regionali. Solo attraverso un dialogo aperto e continuo possiamo costruire un futuro migliore per il Piemonte".



Nel pomeriggio, Gallo e Caramello terranno un incontro pubblico presso la Sala Conferenze dell'Albergo dell'Academia, rivolto agli amministratori locali e ai cittadini del rione Piazza. Questo segna l'avvio del percorso di incontri territoriali che li vedrà impegnati in tutta la provincia nelle prossime settimane.