Piasco, cresce la partecipazione agli incontri dei candidati sindaci Stefania Dalmasso e Giancarlo Panero

Si prospetta un duello a due quanto interessante a Piasco per la guida del municipio tra Stefania Dalmasso e Giancarlo Panero.



Pronta la squadra della prima, che si chiamerà “Progetto Comune”, e che risulta composta in ordine alfabetico: Loredana Botta (infermiera presso ospedale di Saluzzo), Morena Chiavassa (studentessa universitaria), Enrico Dalmasso (pensionato), Elena Fagiano (infermiera di territorio), Caterina Ferrato (fisioterapista), Marco Fina (studente universitario), Paolo Mattio (pensionato), Mattia Monge Rofffarello (agricoltore), Silvano Paoletti (pensionato), Livio Ruatta (fotografo).



“La nostra prima uscita ufficiale, lunedì 8 aprile al circolo Acli di Sant’Antonio, ha fatto registrare il tutto esaurito. Ci scusiamo – afferma Dalmasso - con chi non ha trovato posto all'interno dovendo seguirci dall'esterno. Lunedì 22 aprile alle ore 20,45 presso la sala polivalente dott. Serra – ricorda la candidata sindaco - ci sarà presentazione della squadra e dei principali progetti del nostro programma alla cittadinanza. Sono inoltre attive le nostre pagine FB ed IG "Progetto Comune Dalmasso" ed anche un gruppo whatsapp, cui si può accedere attraverso un link indicato sui social, per essere aggiornati su iniziative e programma”.



Panero, dal canto suo, annuncia per sabato 20 aprile alle ore 10 l’apertura delle sede elettorale in via Umberto I n. 47, cui seguirà aperitivo.



“Sarà un luogo importante di incontro, confronto, ma soprattutto – aggiunge - di ascolto dei cittadini che contribuiranno così alla stesura del programma elettorale della nostra lista che è civica e apartitica”.



Panero preferisce non rivelare ancora i nomi dei candidati e, dopo aver

incontrato i rappresentanti delle associazioni e i massari, la lista “Panero per Piasco, Bene Comune 2030” prosegue il suo tour elettorale.



“Alcune cittadine/i mi hanno chiesto perché questa denominazione? Bene Comune – risponde il candidato sindaco - non è bene privato, né bene pubblico, ma un bene che si raggiunge insieme. Cioè è patrimonio di tutti e di ciascuno e va conseguito col concorso di tutti coltivando il valore della comunità attraverso uno spirito collaborativo. Non è somma di beni individuali e non è per qualcuno a scapito di qualcuno altro. L' obiettivo è far crescere il paese per realizzare la 'nuova Piasco' dove si raggiunge non solo il ben- essere ma anche il ben-vivere”.



Ciò che emerge – a proposito di entrambi i candidati – è una buona partecipazione della cittadinanza ai loro incontri.



Un elemento che fa presagire una sfida elettorale interessante per il dopo Roberto Ponte.



Sembra invece essere definitivamente tramontata l’ipotesi della terza lista che, inizialmente, era stata tentata dal vicesindaco uscente Paolo Moro.